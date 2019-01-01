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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den görev yapan kamu personellerine yılbaşı ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:38 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof.

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı gecesi Adana’da görev yapan polis, jandarma ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.
Akşam saatlerinde havayoluyla kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından karşılandı. Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Jandarma Komando Birlik Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Prof. Dr. Erdil, yeni yıla dakikalar kala merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında görevli polis memurlarıyla bir araya gelip, sohbet etti. Burada konuşan Erdil, Bakan yardımcılarının ve üst düzey yöneticilerin bugün Türkiye genelinde benzer ziyaretler yaptığına değinerek, “Vatandaşlarımızın yeni yılla ilgili etkinliklerini güven ve huzur içerisinde sürdürmelerini izliyoruz. Çok şükür huzuru ve asayişi bozacak herhangi bir olay olmadı ve inşallah da olmayacak. Tüm Türkiye’de 2018’in son saatlerini ve 2019’un ilk saatlerinin güven ve huzurla yaşanmasını temin etmeye çalışıyoruz. Yeni yılı tebrik ediyoruz. 2019’un daha mutlu, güven ve huzur içinde geçirmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu.

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