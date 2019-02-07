İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Balıkesir’de

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzleme ve Değerlendirme Projesi(İZDES) kapsamında Balıkesir’de kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi.

İZDES Projesi kapsamında Balıkesir’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilk olaral Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Burada bir basın açıklaması yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, İZDES Projesi ile amaçlarının hem kurumların hizmet kalitesini artırmak hem de hizmet alan vatandaşları daha fazla memnun etmek olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı’nın insanların yaşamlarına dokunan çalışmalar yapmak istediğini belirten Ersoy, “İçişleri Bakanlığımız insanlarımızın her alanda hayatına dokunan, terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, uyuşturucu ile mücadeleden trafik hizmetlerine, afet ve acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye, nüfus hizmetlerinden sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiye kadar birçok alanda milletimize hizmet vermeye çalışıyor. Bu hizmetlerimizin etkin, verimli, ekonomik, vatandaş odaklı yapılabilmesi için bakanlık olarak bir dizi uygulamalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ‘İzleme ve Değerlendirme Projesi’ adını verdiğimiz uygulamamız. Bu çerçevede illerimizi ziyaret ediyor, valilerimizi, hizmet veren kurumlarımızı, meslek odalarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve hizmet alan vatandaşlarımızı dinliyoruz. Hem hizmet verenlerden ihtiyaçlarını, taleplerini hem de hizmet alan vatandaşlarımızdan gözlemlerini değerlendirmelerini alıyoruz. Böylece bütün bu çıktılarımızı valilerimizle, mesai arkadaşlarımızla paylaşıyor, Ankara’da değerlendiriyor ve daha mutlu daha müreffeh daha huzurlu geleceğinden emin bir Türkiye için neler yapabilirizi, birlikte bulmaya çalışıyoruz” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, basın açıklamasının ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet ile birlikte kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda kurumlar ile vatandaşların talepleri masaya yatırıldı.

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