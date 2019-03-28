HABER

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:32 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Çatak ilçesine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Çatak ilçesine geldi.
Bakan Yardımcısı Ersoy, Kaymakamlık binası önünde Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdurahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Kaymakamlığı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy'a, Kaymakam Türkmen tarafından rabia hareketini ifade eden ve ceviz oymacılığından yapılan simge hediye edildi. Ersoy, Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Ersoy daha sonra, Aile Destek Eğitim Merkezi ve AK Parti İlçe Seçim Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'taİçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'taİçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'taİçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta

Bebeğine serenat yapan baba mest ettiBebeğine serenat yapan baba mest etti
Jandarmadan sosyal medya üzerinde uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyonJandarmadan sosyal medya üzerinde uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon
(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı(Özel) Doğum yapan sokak kedisine vatandaşlar sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın tansiyonu arttıran sözlerine Rusya'dan flaş cevap!

Trump'ın tansiyonu arttıran sözlerine Rusya'dan flaş cevap!

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

Guatemala'da kıyamet gibi kaza: En az 30 ölü!

Kıyamet gibi kaza! En az 30 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.