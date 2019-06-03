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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy denetim noktalarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Uşak’ta yol kontrol noktalarını ziyaret Ederek, denetim yapan polis ve jandarma ekipleri ile sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy denetim noktalarını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Uşak’ta yol kontrol noktalarını ziyaret Ederek, denetim yapan polis ve jandarma ekipleri ile sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı. Ersoy, denetimlerde araç sürücülerini çocuklara emanet ederek, onlardan büyüklerinin trafikteki hatalarını karnelere not etmelerini söyledi.
Ersoy, Uşak -Afyonkarahisar ve Uşak-İzmir karayolundaki denetim noktalarını ziyaret etti. Denetim noktasında trafik polislerinin durdurduğu ve içerisinde çocukların bulunduğu araçların sürücüleri ile yakınan ilgilenerek, yolcularla sohbet etti. Ersoy, çocuklara ise ayrı bir ilgi göstererek onlara İçişleri Bakanlığı kampanyası olan sürücü seyahat karnesi dağıttı. Karnenin yanı sıra kırmızı düdük not defteri kalem şapka meyve suyu kek ve kırmızı düdük hediye etti. Ersoy araç sürücülerini çocuklara emanet etti hatalarını karnelere not etmelerini söyledi. Denetimlerde Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ergüder ve daire müdürleri de Ersoy’a eşlik etti.
Bakan Ersoy basın mensuplarının isteği üzerine açıklamalarda bulunarak bakanlıklarının aldığı tedbirleri sıraladı. 9 günlük bayram tatili için 11 günlük tedbir aldıklarını kaydeden Ersoy, bu tedbirler sayesinde iyi sonuçlara vardıklarını ifade etti. Üst kademeden alt kademeye kadar herkesin görevini layıkıyla yaptığını söyleyen Ersoy herkese teşekkür etti.
Ersoy, buradaki incelemelerden sonra İzmir yolunda bulunan belediye Süpermoto pisti yönündeki jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy denetim noktalarını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy denetim noktalarını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy denetim noktalarını ziyaret etti

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