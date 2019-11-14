İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu operasyonlarımız ülkemizin her noktasında huzuru ve sükunu kalıcı kılana, asayişimizi, güvenliğimizi tehdit etmeye girişecek tek bir unsur kalmayana kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.

Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan ve kurum amirleri tarafından karşılanan Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hem sınır içerisinde hem de sınır dışında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini anlattı.

Barış Pınarı Harekatı'yla sağlanan askeri ve siyasi üstünlüğü o bölgede korumaya devam ettiklerini ifade eden Ersoy, "Yaz döneminde başlayan Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3 operasyonlarıyla terör örgütünün içerideki yapılanmasına Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 operasyonlarına paralel olarak çok ciddi darbe vurmuştuk. Akabinde Kıran 4 Operasyonu'nu başlattık. Başlattığımız bütün operasyonlar aralıksız ve kesintisiz devam ediyor." dedi.