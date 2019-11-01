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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Terör örgütü korkusundan yerlerinden kıpırdayamaz hale geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 14:01 | Son Güncelleme

Mehmet Ersoy: - "Terör örgütü yaptığımız operasyonlarla alanda hiçbir şekilde hareket edemez, inisiyatif kullanamaz, güvenlik güçlerimize yakalanmak korkusundan yerlerinden kıpırdayamaz hale geldi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Terör örgütü, yaptığımız operasyonlarla alanda hiçbir şekilde hareket edemez, inisiyatif kullanamaz, güvenlik güçlerimize yakalanmak korkusundan yerlerinden kıpırdayamaz hale geldiler." dedi.

Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile Erzurum Valisi Okay Memiş'i tarihi kongre binasındaki makamında ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilere yaptığı açıklama yapan Ersoy, terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Yurt içi ve dışında terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hepimizin gurur duyduğu gelişmelere şahit oluyorken içeride de güvenlik güçlerimiz hiç ara vermeden 7/24 esasına göre terörle mücadelesine devam ediyor. Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 ve Kıran-4 operasyonlarıyla son dönemde çok ciddi sonuçlar elde ettik. Çok başarılı bir yaz operasyon dönemi geçirdik. Terör örgütü yaptığımız operasyonlarla alanda hiçbir şekilde hareket edemez, inisiyatif kullanamaz, güvenlik güçlerimize yakalanmak korkusundan yerlerinden kıpırdayamaz hale geldiler. Sayıları da da çok çok azaldı."

Ersoy, yaz operasyonlarının başarılı şekilde tamamlandığını vurgulayarak, aynı kararlıkla ekim ayı başında kış operasyonlarının başlatıldığını anımsattı.

Orgeneral Çetin ile örgütün adeta eylem yapamaz hale gelmesine vesile olan güvenlik güçlerini ziyaret ettiğini anlatan Ersoy, "Allah'ın izniyle hem içeride hem dışarıda varlığımıza, dirliğimize, huzurumuza musallat olan bu terör belasını başımızdan def edene kadar, dağlarımızda kalmış son teröristi de etkisiz hale getirene kadar mücadelemizi kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Atatürk'ün de katılımıyla Milli Mücadele döneminde önemli kararların alındığı meclis salonunu ve binayı gezdi.

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