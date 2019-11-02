HABER

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez hale getirdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdik.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdik. Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3 ve Kıran 4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldık. Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapamaz hale getirdik" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kars Valisi Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti. Ersoy'a ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç eşlik etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, terörle mücadele operasyonlarına değinerek, şunları söyledi:

"Hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında bizim huzurumuzu, güvenliğimizi, istikrarımızı hedef alan her türlü terör oluşumuna, terörist faaliyetlere karşı çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Yapılan bu mücadelenin de elhamdülillah sonuçlarını alıyoruz. Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdik. Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3 ve Kıran 4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldık. Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapamaz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz 7/24 saat esasına göre operasyonları sürekli devam ettiriyorlar ve sürekli sahadalar. En üst komutanından en alt seviyedeki görevlimize kadar hem jandarmamız hem emniyet güçlerimiz hem iki birimimizin de özel harekatları hem korucularımız topyekun uyumlu ve ahenk içinde bu mücadeleyi sürdürüyorlar. İllerimizde, valilerimizin önderliğinde, çok uyumlu ve ahenkli işbirliği ve dayanışmaya dayalı bir çalışmayla, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları sonuca hedeflenmiş, kilitlenmiş ve inanmış bir vaziyette bu mücadelemizi sürdürüyorlar. İnşallah ekim ayının başı itibariyle başlayan kış operasyonlarında da aynı etkiyi göstererek artık yakaladığımız huzur ve güven ortamının kalıcı olmasını sağlayacak bütün çalışmaları yapmış olacağız. Bugün bu ziyaretimizle hem yaz boyunca süren operasyonlarda kahramanca mücadele eden arkadaşlarımıza teşekkür etmek hem görevlerine yeni başlayan arkadaşlarımıza başarılar dilemek hem de önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili başta valimiz olmak üzere burada, bizim kamu güvenliğimizden ve kamu düzenimizden sorumluluk icra eden arkadaşlarımızdan bilgi almak, istişarelerde bulunmak amacıyla geldik. İnşallah devletimizin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımızın yönetiminde sürdürdüğü bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. Milletimizin gündeminden artık bölücü terör örgütünü tümüyle çıkartmış olmayı umuyoruz beklentisiyle bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz."

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülen Kıran 4 operasyonunda, güvenlik güçlerinin, hiçbir noktayı teröristlerin kullanmasına fırsat vermeyecek şekilde alan hakimiyeti uygulamasına devam ettiklerini vurguladı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Bakan Ersoy 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı Bakan Ersoy 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı 
Engelli Salih'in durak sevinciEngelli Salih'in durak sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB paylaştı! Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi

MSB Twitter'dan paylaştı! Tel Abyad'da bulundu

Esenyurt'u karıştıran cinsel istismar iddiası! Polis müdahale etti

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Sitede günlük ev kiralama kavgası! Esenyurt savaş alanına döndü

Esenyurt savaş alanına döndü!

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.