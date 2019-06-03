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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy trafik denetimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Uşak'ta polis kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Ersoy, beraberindeki Uşak Valisi Funda Kocabıyık'la İzmir - Ankara kara yolu Uşak Şeker Fabrikası karşısındaki polis kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan Ersoy, çocuklara kırmızı düdük ve polis şapkası hediye etti.

Sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunan Ersoy, vatandaşların bayramını kutladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise Ramazan bayramı dolayısıyla il genelinde tüm tedbirlerin alındığını, şehirler arası yollarda ekiplerin 24 saat görev yapacağını söyleyerek vatandaşların bayramını kutladı.

Uygulamaya, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve polisler katıldı.

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Bakan denetim trafik yardımcısı

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