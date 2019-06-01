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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafikteki denetimler sayesinde kaza sayısında artış olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 21:54 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadı” dedi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadı” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Amirliği noktasında denetim yapan polisleri ziyaret etti. Ersoy, burada yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar çok şükür üzücü bir haber almadık. Bayram tatili 9 gün olmasına rağmen 11 günlük planlama yaptık. Vatandaşlarımızın tatile gidişleri ile dönüşlerine birer günde ilave ettik. Bu süre içinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz, trafik denetlemelerinde görev alacak. Hepimiz bayram süreci boyunca sahalarda olacağız. Son dönemde aldığımız önlemlerle trafik kazalarında kayda değer bir düşüş yakaladık. Bu olay, çok büyük bir acımız ve büyük bir sorunumuzdu. Bu soruna ciddi şekilde parmak bastık. Yoğun önlemler alıyoruz. Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yıla oranla ölümlerde yüzde 41 oranında azalma yakaladık. Bunda yürüttüğümüz kampanyalara sahip çıkan ve duyuran basın mensuplarımızın da çok önemli bir katkısı oldu. Elbirliği ile çok güzel bir iş başardık” dedi.

Karne projesinden de bahseden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Bu yıl çocuklara yine ilave bir yük yükledik. Büyüklerine ve araç kullanan şoförlere veya ailede kim araç kullanıyorsa, bizim dağıttığımız karneleri verecekler. Yolculuk boyunca sürücüleri izleyip, karne verecekler. Bu karneleri sosyal medya hesaplarında da paylaşacaklar. En çok beğeni toplayan paylaşım sahiplerinden 100 kişiye bisiklet hediye edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra ekiplerin, emniyet kemeri ve havadan kontrol uygulamasına katılan Ersoy, 9 günlük bayram tatili süresince ara vermeden görev yapan polis memurlarının bayramlarını kutladı.

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