İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafikteki denetimler sayesinde kaza sayısında artış olmadı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadı” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Amirliği noktasında denetim yapan polisleri ziyaret etti. Ersoy, burada yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar çok şükür üzücü bir haber almadık. Bayram tatili 9 gün olmasına rağmen 11 günlük planlama yaptık. Vatandaşlarımızın tatile gidişleri ile dönüşlerine birer günde ilave ettik. Bu süre içinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz, trafik denetlemelerinde görev alacak. Hepimiz bayram süreci boyunca sahalarda olacağız. Son dönemde aldığımız önlemlerle trafik kazalarında kayda değer bir düşüş yakaladık. Bu olay, çok büyük bir acımız ve büyük bir sorunumuzdu. Bu soruna ciddi şekilde parmak bastık. Yoğun önlemler alıyoruz. Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yıla oranla ölümlerde yüzde 41 oranında azalma yakaladık. Bunda yürüttüğümüz kampanyalara sahip çıkan ve duyuran basın mensuplarımızın da çok önemli bir katkısı oldu. Elbirliği ile çok güzel bir iş başardık” dedi.