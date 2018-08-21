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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin Adıyaman'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "İçişleri Bakanımızın talimatlarını vali ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın temsilcileriyle paylaşmak için Adıyaman'a geldik"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adıyaman'da askerlerle bayramlaştı.

Ersoy ve Çetin, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada askeri manga tarafından karşılanan Ersoy ve Çetin, askerlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman'da olmanın özel bir anlamı olduğunu söyledi.

16 Ağustos'ta menfur bir patlamada dört vatan evladını şehit verdiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Terörün etkisini en aza indirdiğimiz, her yönüyle belini kırdığımız ve topyekün mücadele ettiğimiz bir dönemde Adıyaman gibi hem ülke hem de bölgemizin en huzurlu, en sakin ve geleceğe en güvenle bakan hemşehrilerimizin yaşadığı bir bölgede böyle bir hadisenin olması hepimizi çok üzdü. Her şeyden önce hem arkadaşlarımıza başsağlığı dilemek hem her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek hem de ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Adıyaman'da da halkımızın huzurunu refahını bozmak isteyen, güvenlik güçlerimizin moralini bozmaya yönelecek hiçbir eyleme izin vermeyeceğimizi, herhangi bir şekilde bu eylemleri yapma cüretini ya da fırsatını yakalamış hainler olursa da onlara hiçbir şekilde bu bölgede yaşama hakkı tanımayacağımızı, sonuna kadar olayları koruyacağımızı ve bu olayları açığa çıkarmak, suçlulara hak ettikleri cezayı vermek için canla başla çalışan bütün güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olacağımıza ifade etmek, İçişleri Bakanımızın talimatlarını vali ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın temsilcileriyle paylaşmak için Adıyaman'a geldik."

Adıyaman'daki menfur hadisenin son hadise olacağını ifade eden Ersoy, "Bundan sonra bu coğrafyada bizim huzur ve kardeşliğimizi bozmayı aklından geçirecek hiç kimseye hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Bu olayın faillerine hak ettikleri cezayı en kısa sürede vereceğiz" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'dan brifing alan Ersoy ve Çetin, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ersoy ve Çetin, burada polislerin bayramını kutladı, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Ersoy ve Çetin ardından merkeze bağlı Kömür beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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