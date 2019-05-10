İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Hatay'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte bir dizi programa katılmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Hatay'a gelen Bakan Yardımcısı Ersoy ve Çetin'i, havalimanında Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk karşıladı.

Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, bölgede yürütülen terörle mücadele ve diğer çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na geçti.

