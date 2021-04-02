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  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Yaz gelmeden gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Yaz gelmeden gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyoruz

02.04.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "15 Mayıs’a kadar Türkiye’de yapacağımız bu mücadeleyle, alınan yeni tedbirlerle çok daha rahatlamamız gerektiğini ve bu rahatlığı sağlayabilirsek yazı hep birlikte daha rahat geçirebileceğimize inanıyoruz. Onun için yaz gelmeden gidişatı tersine çevirmeyi, yükseliş trenindeki yayılma hızını çok daha aşağılara çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Yaz gelmeden gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop Valiliğini ziyaret etti. Ersoy, Vali Erol Karaömeroğlu’nu makamında ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Vali Karaömeroğlu, Ersoy’a ziyaretleri anısına kentte üretilen bıçak ile kotra maketi hediye etti. Ersoy’a Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.

"YAZI DAHA RAHAT GEÇİREBİLİRİZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugün Sinop’umuzun asayiş ve huzuruyla ilgili temel hizmetlerimizle ilgili arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Mutlu ve huzurlu şehir Sinop’u daha mutlu daha güvenli olması, hemşehrilerimizin kendilerini daha güvenli hissetmesi için yapmamız gerekenler nelerse onları yapacağız. Bunun dışında Covid-19 ile mücadelemiz başta olmak üzere Sinop’umuzu ilgilendiren temel hizmet alanlarımızla ilgili de değerli valimizden bilgi alacağız. Onlarla ilgili yapabileceğimiz katkıları değerlendireceğiz. Bu hafta korona mücadelemizde daha umutlu olduğumuzu görmekten mutluluk duyduk. 15 Mayıs’a kadar aslında Türkiye’de yapacağımız bu mücadeleyle alınan yeni tedbirlerle çok daha rahatlamamız gerektiğini ve bu rahatlığı sağlayabilirsek yazı hep birlikte daha rahat geçirebileceğimize inanıyoruz. Onun için yaz gelmeden gidişatı tersine çevirmeyi, yükseliş trenindeki yayılma hızını çok daha aşağılara çekmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ersoy’un açıklamalarının ardından basına kapalı olarak asayiş toplantısı gerçekleştirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı

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