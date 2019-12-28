HABER
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’da

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Ağrı’ya geldi.İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ağrı Valiliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Ağrı’ya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ağrı Valiliğini ziyaret etti. İnce, Ağrı Valisi Süleyman Elban’la bir süre görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’nın son yıllarda yapılan yatırımlarla sık sık adını duyurmaya başladığını dile getirerek, “İçişleri Bakanlığımız, vatandaşlarımızın başta huzur ve güvenliği olmak üzere AFAD hizmetlerinden, nüfus, göç, uyuşturucu, terör, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele olmak üzere birçok alanda hizmetlerini illerimizde ve ilçelerimizde bütün yurdumuzun her köşesinde sürdürmeye çalışıyor. Buradaki asıl hedefimiz vatandaşımızın memnuniyeti. Vatandaşın memnuniyeti için 2019 yılında bir seferberlik ilan ettik” dedi.

"Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlayacağız"
Başlatılan seferberlik kapsamında İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi’ni geliştirdiklerini ve bu proje kapsamında Ağrı’ya geldiklerini ifade eden İnce, “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla Sayın Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde İZDES projesi adı altında proje geliştirdik. İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurduk. İçişleri Bakanlığımızın illerdeki kamu hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü, buralarda var olan sorunların tespit edilip çözüme kavuşturmayı değerlendirmeyi, eğer güzel örnekler varsa da diğer illere de bunları yaymayı hedef edindik. Bugün burada değerlendirme toplantıları yapacağız, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapacağız. Buradaki çalışmaların nasıl gittiğine ilişkin birlikte değerlendirmeler yapacağız. Buradan elde ettiğimiz çıktıları diğer illerle karşılaştırıp güzel örnekleri yaymaya, hizmetlerde bir aksama varsa bunları derhal gidermeye çalışacağız. Diğer bakanlıklarla, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordinasyon sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

İnce, yaptığı açıklamanın ardından, beraberindeki heyetle Ağrı Valiliği toplantı salonunda basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’da

PARTNERKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldıKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldı
Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölüKontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandıSayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bu otomobilden sağ çıktılar

Taksim yılbaşı için ışıl ışıl

Hazırlıklar tamam! Taksim ışıl ışıl

Gemi kazasını örnek gösterdi! Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edildiler

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.