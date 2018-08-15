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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ahlat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:54 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 25-26 Ağustos tarihleri arasında, Malazgirt zafer kutlamalarının yapılacağı Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 25-26 Ağustos tarihleri arasında, Malazgirt zafer kutlamalarının yapılacağı Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Muş'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. İnce ve beraberinde gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ı Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mastufa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve kurum amirleri karşıladı. Muhterem İnce ve bareberindeki protokol üyeleri, Ahlat'ta ilk olarak Selçuklu mezarlığını ziyaret ederek, burada hatıra fotoğraf çektirdi. Daha sonra 26 Ağustosta Malatgirt zaferi etkinliklerinin yapılacağı Çarho bölgesindeki alana geçen Bakan Yardımcısı İnce, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnce, 26 Ağustos'ta Malazgirt fethinin yıldönümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında hep birlikte kutlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Orada tüm Anadolu'dan gelen, Anadolu'nun ilk müslüman islam olarak ayak basılan yer olan Malazgirt'te ve Ahlat'ta çeşitli törenler yapacağız. Bu törenlerin hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir heyetle bugün buradayız. Kubbet-ül İslam olan ve İslam'ın ilk, belki de devletimizin tapu senetlerinin yer aldığı bu tarihi şehirde olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.Törenlerimizi de, bu şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Gençliğe emanet edeceğimiz bu vatanı, bu vatan topraklarını ve tarihimizi onlara en güzel şekilde emanet ederek, onlara yakışır bir şekilde bırakmak istiyoruz. İnşallah 26 Ağustos'ta burada tüm milletimizle, tüm devlet erkanımızla, vatandaşımızla en güzel şekilde kutlanması için çalışmaları en layıkıyla yerine getireceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, bu yıl Ahlat ve Malazgirt'te 25-26 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt zaferi için görkemli kutlamalar yapılacağını söyledi.

Ahlat'taki incelemelerinin ardından Bakan Yardımcısı İnce ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ilçeden ayrıldı.

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