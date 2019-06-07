İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Amacımız ölümlü kazaları sıfıra indirmek”

Kuzey Ege’de ramazan bayramı sonrasında yollarda dönüş yoğunluğu başladı. İçişleri Bakanı Muhterem İnce, Balıkesir-Çanakkale il sınırında trafik denetlemesine katılıp, sürücüler ve vatandaşlar ile sohbet etti. Çocuklara kırmızı düdük ve sürücü karnesi dağıtan İnce, “Bugün geldiğimiz noktada, elde ettiğimiz rakamlar önceki yıllara göre, yüzde elli oranında ölümlü trafik kaza sayısının ve ölümlerin azaldığını gösteriyor. Amacımız ölümlü kazaları sıfıra indirmek” dedi.

Kuzey Ege’de bayram dönüş yoğunluğu başlarken İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir-Çanakkale il sınırında denetim yapan polis ve jandarma trafik ekiplerini denetledi. Denetim yapılan araçlarda sürücü ve yolcular ile sohbet eden İnce, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri, aşırı hız yapılmaması ve ara seyir halinde iken sürücülerin cep telefonu ile konuşmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gazetecilere bir açıklama yapan İnce, “İçişleri Bakanlığı olarak, hem yıl içerisinde, hem de özellikle bayram nedeniyle trafik tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmış durumdayız. Trafikte can kayıplarımız, ölümlü kaza sayı oranımız çok yüksekti. Aldığımız tedbirle ile cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun almış olduğu tedbirle ile bizlerin de uygulaması ile bu oranı ciddi seviyede azalttık. Amacımız bunu sıfırlı noktalara getirmek” diye konuştu.

Alınan tedbirler ve yurt genelindeki sıkı denetimlerin faydalı olduğunu ifade eden İnce, “Bu bayramda da aldığımız tedbirler ile tüm yurt çapında bu tedbirleri en üst düzeyde uygulamaya çalışıyoruz. Bizlerde bu vesile ile bu gün bu noktadayız. İçişleri Bakanlığı olarak bakanımız başta olmak üzere tüm üst yöneticiler tüm Türkiye’ye dağılmış durumdayız. Trafik tedbirlerini yerinde denetlemeye çalışıyoruz. Kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Amacımız sıfır kaza ile trafikteki can kayıplarımı sıfıra indirmek. Bu anlamda çok sayıda proje yaptık. Çok hızlı da sonuç almaya başladık. Hem 2019’un ilk beş ayında, hem de bayram tatilinin ilk 5 gününde rakamlar bizi gerçekten bu almış olduğumuz tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. İnşallah bunu sıfırlı noktalara sizlerin de desteği ile çekeceğiz" açıklamasını yaptı.

Tüm Türkiye’de yüz binlerce personelin görev yaptığını ve hedefin sıfır ölümlü trafik kazası olduğuna değinen İnce “Bu anlamda otobüs denetimlerine önem veriyoruz. Türkiye’deki otobüsleri almış olduğumuz tedbirler ile sivil denetimler ile denetliyoruz. 66 tane müfettişimiz sahada. Bayram boyunca denetimlerde bulunuyor. Toplam 185 bin civarında personelimiz ile sahadayız. Kontrol ediyoruz. 131 bin civarında bir rakam ile trafik ekibimiz görev yapıyorlar. 9 günlük tatili biz 11 güne bir gün öncesi ve bir gün sonrasını da katarak 11 günlük bir çalışma programı planladık. Bu gün geldiğimiz noktada, ele ettiğimiz rakamlar geçen yıla göre, önceki yıllara göre, yüzde elli oranında ölümlü trafik kaza sayısının ve ölümlerin azaldığını gösteriyor. Amacımız ölümlü kazaları sıfıra indirmek” şeklinde konuştu

Çocuklara sürücü karnesi ve kırmızı düdük hediye eden İnce, şöyle devam etti:

“Sizlerin de bildiği gibi, kırmızı düdük kampanyamız vardı. Çocuklarımızı da bu kampanyaya dahil etmiştik. Yöne çocuklarımız ile bu bayramda da sürücülere birer karne vererek onların verdiği karne notları ile bu kampanyayı yürütmeye çalışıyoruz. Çanakkale valimiz burada, kaymakamlarımız buradalar. Emniyetimiz, jandarmamız, İçişleri Bakanlığımızın görevli personeli ile sahadayız. Burada olduğu gibi tüm Türkiye’de de valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız hep görevi başındalar.”

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Balıkesir-Çanakkale sınırı Mıhlı mevkinde yapılan denetimlere İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Polis, Jandarma ve Sahil güvenlik Komutanlığı yetkilileri katıldı.

