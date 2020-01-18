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  4. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

"Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada hepsinin belini kırdık. Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık çok şükür"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, hainlerle gece gündüz mücadele ettiklerini belirterek, "Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada hepsinin belini kırdık. Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık çok şükür." dedi.

İnce, Şanlıurfa Valiliğince çevre düzenlemesinin yapıldığı ve çok amaçlı salonun inşa edildiği Şanlıurfa Şehitliği'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, bir toprak parçasını vatan kılan unsurların üzerindeki yaşanmışlıklar, verilen emek ve dökülen kan olduğunu söyledi.

Şehitlerin bıraktığı vatan toprağının miras değil, emanet olduğunu dile getiren İnce, şunları kaydetti:

"Gece gündüz çalışıyoruz, niye çalışıyoruz? Bu kutsal vatan topraklarına zerre kadar zarar gelmesin, bu milletin güvenliğine, huzuruna zerre kadar zarar gelmesin ve bu bayrağı indirmek isteyen, bu ezanları susturmak isteyenlere fırsat verilmesin diye bu hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz hep birlikte. Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada bunların hepsinin belini kırdık.

Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık çok şükür. Hamdolsun ki Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimatla, bunları en kısa sürede temizleyeceğiz. Vatanımıza, milletimize yakışır bir şekilde huzur ve güven ortamında daha ileriki nesillere bu toprakları, bu vatanı, bu kutsal emaneti teslim edeceğiz."

İnce, şehitlikteki düzenlemenin çok anlamlı olduğunu belirterek, şehitlere ait eşyanın sergilenmesinin de gelecek nesillere maziyi unutturmayacağını ifade etti.

Şanlıurfa halkına Barış Pınarı Harekatı'yla terör koridorunun yok edilmesindeki gayretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İnce, katkı sunan tüm güvenlik güçlerine de minnettar olduklarını söyledi.

İnce, şehitlikteki çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür etti.

- "Şanlıurfa, Barış Pınarı Harekatı'nda TSK'ye en büyük desteği vermiştir"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de tüm şehitlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

Milli mücadele yıllarında destan yazan Şanlıurfa'nın Barış Pınarı Harekatı'nda da kahramanlık sergilediğini belirten Erin, "Şanlıurfa, bu harekata, 7'sinden 70'ine tereddütsüz bütün kurum kuruluşlarıyla, sivil toplumuyla, basın mensuplarıyla, yerel yönetimiyle tek vücut olmuş halde Türk Silahlı Kuvvetlerine en büyük desteği vermiş ve 2011 yılından bu yana misafir ettiği 500 bin civarındaki Suriyeliye göstermiş olduğu misafirperverlikle bütün dünyaya örnek olmuştur." diye konuştu.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da şehitliğin yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Duanın ardından İnce ve davetliler, şehitlerin eşyasının sergilendiği alanı gezerek şehit yakınlarıyla sohbet etti, şehitliklere karanfil bıraktı.

Törene Amasya Valisi Osman Varol, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, şehit aileleri ve vatandaşlar da katıldı.

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açılış içişleri bakan yardımcısı Şanlıurfa şehitlik

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