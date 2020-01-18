İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, hainlerle gece gündüz mücadele ettiklerini belirterek, "Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada hepsinin belini kırdık. Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık çok şükür." dedi.

İnce, Şanlıurfa Valiliğince çevre düzenlemesinin yapıldığı ve çok amaçlı salonun inşa edildiği Şanlıurfa Şehitliği'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, bir toprak parçasını vatan kılan unsurların üzerindeki yaşanmışlıklar, verilen emek ve dökülen kan olduğunu söyledi.

Şehitlerin bıraktığı vatan toprağının miras değil, emanet olduğunu dile getiren İnce, şunları kaydetti:

"Gece gündüz çalışıyoruz, niye çalışıyoruz? Bu kutsal vatan topraklarına zerre kadar zarar gelmesin, bu milletin güvenliğine, huzuruna zerre kadar zarar gelmesin ve bu bayrağı indirmek isteyen, bu ezanları susturmak isteyenlere fırsat verilmesin diye bu hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz hep birlikte. Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada bunların hepsinin belini kırdık.

Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık çok şükür. Hamdolsun ki Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimatla, bunları en kısa sürede temizleyeceğiz. Vatanımıza, milletimize yakışır bir şekilde huzur ve güven ortamında daha ileriki nesillere bu toprakları, bu vatanı, bu kutsal emaneti teslim edeceğiz."