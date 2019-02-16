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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Milletimizden aldığımız güçle hareket ediyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yürüttüğü İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesinin birinci etabı kapsamında Adana'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' vizyonu ile hareket ettiğimiz bir proje yürütüyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Milletimizden aldığımız güçle hareket ediyoruz

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yürüttüğü İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesinin birinci etabı kapsamında Adana'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' vizyonu ile hareket ettiğimiz bir proje yürütüyoruz. Milletimizden aldığımız güç ve heyecan ile hareket ediyoruz" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Adana Valilik Binası'nda gerçekleşen İl Koordinasyon toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İZDES projesi hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, Adana'da projenin ilk ayağını gerçekleştirdiklerini ve bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, daha hızlı, daha etkin ve daha verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindiklerini belirtti.
Bu hedefler doğrultusunda İZDES projesinin başlatıldığını vurgulayan İnce, "Projemizde biz kendi birimlerimizin hizmet kapasitesini ölçmeyi, merkez ve taşra birimlerimizin arasındaki iletişimi geliştirmeyi, sahadaki görüş ve önerileri doğru bir şekilde bakanlık merkezine aktarmayı, valiliklerimizde tespit ettiğimiz iyi uygulama örneklerini paylaşmayı amaçladık. İZDES projemizin birinci ayağını önceki dönemde tamamladık. Yani bu teknik bir boyuttu. Tekniker arkadaşlarımız geldiler. Valiliklerimiz bünyesindeki birimlerde çalışmalarını yaptılar. Raporlarını tamamladılar. Biz bugün ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Bu etapta bakan yardımcıları başkanlığında bir vatandaş odaklı hizmet seferberliği temasıyla çalışma başlattık. Bu çalışma Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' vizyonu ile gerçekleşti. Bizler de milletimizin gönlünü kazanarak hizmet etmek için bu projeyi yürütüyoruz" dedi.
VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA
Projenin kent hayatını rahatlatarak ve sorunları aşarak vatandaş memnuniyetine odaklı bir çalışma olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı İnce, şöyle konuştu:
"Proje kapsamında kentlerimizde 112, göç, AFAD, güvenlik, trafik, vatandaşlarımıza dokunan bir dizi yararlı toplantılarımız, muhtar toplantılarımız, ekonomik ve güvenlik toplantılarımız gibi hizmetlerimizin nasıl yürüdüğünü bizzat görüp bu anlamda tespitlerimizi ve değerlendirmelerimizi yapıp arkadaşlarımızın da planlı davranmasıyla bir çalışma yürütüyoruz."
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Milletimizden aldığımız güçle hareket ediyoruzİçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Milletimizden aldığımız güçle hareket ediyoruz

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