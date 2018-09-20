HABER

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce sınır hattında incelemeler yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce sınır hattında incelemeler yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında incelemelerde bulundu.

İnce, beraberinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Valilikteki güvenlik toplantısının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı heyet, Akçakale sınır hattında ve Hudut Komutanlığında kurulan "Solar Sistemi ile Çalışan Sınır Aydınlatma, Kamera Takip ve Güvenlik Sensörlü Sistem"i inceledi.

İncelemelerin ardından Bakan Yardımcısı İnce, ilçeden ayrıldı.

PARTNER'Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir''Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir'
MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!
Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdüShow Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sınır hattı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 21 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 21 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdiklerinize özel, güncel resimsiz kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Sevdiklerinize özel, güncel resimsiz kısa Cuma mesajları

MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!

MİT'ten yeni operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Hollanda sorumlusu Diyarbakır'da paketlendi!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Süper Loto sonuçları 20 Eylül: 5. devirde Süper Loto ikramiyesi 9 milyona çıktı!

Süper Loto sonuçları 20 Eylül: 5. devirde Süper Loto ikramiyesi 9 milyona çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.