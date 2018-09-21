İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Suriye sınırında

ŞANLIURFA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Suriye'ye komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattında incelemelerde bulundu.
Güvenlik Toplantısı için Şanlıurfa’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce beraberinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Abdullah Erin'den kentin güvenliği hakkında bilgi alan heyet, helikopterle Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesine geçti. Bakan Yardımcısı İnce Akçakale sınır hattında ve Hudut Komutanlığı'nda kurulan güneş enerjisiyle çalışan 'Solar Sistemi ile Çalışan Sınır Aydınlatma, Kamera Takip ve Güvenlik Sensörlü Sistemi' de inceledi. Ardından bir süre sınır hattında nöbet tutan askerlerle sohbet eden heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.
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