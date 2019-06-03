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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 9 Jandarma Denetleme Üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi."

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 9 Jandarma Denetleme Üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 9 Jandarma Denetleme Üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi."

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