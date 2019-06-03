İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 9 Jandarma Denetleme Üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi."

