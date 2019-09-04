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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında, "2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı" dedi.

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında, "2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında, "2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı" dedi.

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