İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında, "2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı" dedi.

