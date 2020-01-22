İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417’si çocuk olmak üzere Suriye’de bin 468 kişi hayatını kaybetti."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130smail \u00c7atakl\u0131: "BM rakamlar\u0131na g\u00f6re 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri aras\u0131nda 417\u2019si \u00e7ocuk olmak \u00fczere Suriye\u2019de bin 468 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Direksiyon ba\u015f\u0131nda uyuya kal\u0131nca...Korkun\u00e7!Suriye\u2019de Rus sava\u015f u\u00e7aklar\u0131 m\u00fclteci kamp\u0131n\u0131 vurdu: 2 \u00f6l\u00fc 5 yaral\u0131Kocaeli'de DEA\u015e \u015f\u00fcphelisi 4 kad\u0131n serbest
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