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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Iğdır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

İsmail Çataklı, Valilik'te çeşitli kurumların yetkilileri ile bir araya gelerek, kentin sorunlarını görüştü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Iğdır'da çeşitli kurumların yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, şehrin sorunlarını görüştü.

Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ile geldiği Iğdır'da, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ve protokol üyelerince karşılandı.

İlk olarak Iğdır Valiliği'ne geçen Çataklı, burada şeref defterini imzaladıktan sonra kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Iğdır'ın sorunları ve çözüm önerilerine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

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Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ığdır İçişleri Bakanlığı

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