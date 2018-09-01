İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Iğdır'da çeşitli kurumların yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, şehrin sorunlarını görüştü.
Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ile geldiği Iğdır'da, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ve protokol üyelerince karşılandı.
İlk olarak Iğdır Valiliği'ne geçen Çataklı, burada şeref defterini imzaladıktan sonra kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Iğdır'ın sorunları ve çözüm önerilerine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.
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