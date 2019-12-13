İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Kütahya’da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Kütahya’ya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk olarak Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ı makamında ziyaret edip Şeref Defterini imzaladı. Çataklı, daha sonra Bakanlık Hizmetlerinin Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık etti. AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısına; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Parlak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Beyazyıldız, Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Personel İşleri Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır, Vali Yardımcısı ile ilgili birim amirleri katıldı.

“Sahadaki görüş ve öneriler merkeze iletilecek”

İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kütahya’da verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulmasını hedeflediklerini kaydeden Çataklı, bu hedef doğrultusunda İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi’nin uygulanmasına başlandığını kaydetti. Çataklı, “Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek ve valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES Projesi’ni başlattık” dedi.