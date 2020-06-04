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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düştü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

Toplumun hiç bir kesiminin rendice edilmesine izin vermeyiz.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 mayıs ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 32’si orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 866, şehirlerde ise 230 operasyon yapılmıştır.

15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlanmış olup, 2 bin 39 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 45’i ölü, 2’si sağdır.

'İLK KEZ 500'Ü ALTINA DÜŞTÜ'

Yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek 2020 yılı ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir.

Kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında 18 kadın yaşamını yitirmiş olup, aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 31 azalış göstermiştir.

Düzensiz göçle mücadelede; 582’si denizlerde olmak üzere toplam bin 836 düzensiz göçmen yakalanmış, 41 organizatör gözaltına alınmış, 3’ü tutuklanmıştır.

'47 BİN 40 KİŞİ KARANTİNA BÖLGELERİNDE BULUNUYOR'

Şu ana kadar toplam 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmıştır. Bugün itibariyle halen 58 yerleşim yerinde 47 bin 40 kişi karantina bölgelerinde bulunuyor.

Kamu düzeninden taviz vermemek, tedarik zincirinin devam etmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması, sosyal izolasyon. Bu 4 temel ilkeyi uygulayarak, pandemi karşısında kilitlemeden çözüm odaklı ve geçici kısıtlamalarla hem süreci kontrol altına aldık hem de ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda alabileceği hasarı en alt düzeyde tutmayı başardık.

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