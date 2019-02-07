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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:

Balıkesir’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ersoy, bakanlığın faaliyetleri ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.
Balıkesir’de bir takım incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek, Balıkesir’e yapılan hizmetler ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ersoy, "İçişleri Bakanlığımız insanlarımızın her alanda hayatına dokunan, terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, uyuşturucu ile mücadelen trafik hizmetlerine, afet ve acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye, nüfus hizmetlerinden sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiye kadar bir çok alanda milletimize hizmet vermeye çalışıyor. Bu hizmetlerimizin etkin verimli ekonomik vatandaş odaklı yapılabilmesi için bakanlık olarak bir dizi uygulamalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ‘İzleme ve Değerlendirme Projesi’ adını verdiğimiz uygulamamız. Bu çerçevede illerimizi ziyaret ediyor. Valilerimizi dinliyor, hizmet veren kurumlarımızı, meslek odalarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı ve hizmet alan vatandaşlarımızı dinliyoruz. Hem hizmet verenlerden ihtiyaçlarını, taleplerini alıyoruz hem de hizmet alan vatandaşlarımızdan gözlemlerini değerlendirmelerini alıyoruz. Böylece bütün bu çıktılarımızı valilerimizle, mesai arkadaşlarımızla paylaşıyor, Ankara’da değerlendiriyor ve daha mutlu daha müreffeh daha huzurlu geleceğinden emin bir Türkiye için neler yapabilir izi hep birlikte bulmaya çalışıyoruz. Balıkesir ilimizde bu hizmetlerin vatandaşı memnun edici bir seviyede verildiğini, valimizin önderliğinde uyum içinde tam bir koordinasyon içinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının verildiğini memnuniyetle görüyoruz. Daha iyi daha güzelini nasıl yapabilirizi milletimize ve devletimize İçişleri Bakanlığı olarak daha güzel hizmeti nasıl verebilirizin arayışı için Balıkesir’e geldik. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmalarla bu zor coğrafyada bu ağır coğrafyada ve ağır dönemde ülkemizi bir huzur adası haline getirebilmenin terörle mücadele başta olmak üzere milletin bizden beklediği etkin hizmeti sunabilmenin memnuniyeti ve haklı gururu içindeyiz” dedi.

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