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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 12:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek” dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a geldi. Valilik makamını ziyaret eden Ersoy, burada bir basın açıklaması yaptı. Ersoy, “Bizim amacımız sorumlusu olduğumuz hizmetleri ülkemizin her noktasında en iyi şekilde vatandaşlarımıza yansıtmak, değerli bakanımızın önderliğinde üzerine gittiğimiz her konunun vatandaşımızın memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlanmasını sağlamak ve hepsinden önemlisi bugün içinde bulunduğumuz zor coğrafyada terörün ve savaş taktiklerinin her unsurunun üzerimizde ve çevremizde denendiği bir ortamda bu ülkeyi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek, dünyanın en huzurlu şekillerinin Türkiye’de olmasını sağlamak. Bu gayretle çalışıyoruz. Milletimizin feraseti ve sağ duyusu ve desteğiyle de elhamdülillah çok büyük oranda bunu başarmanın hazını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da biz mücadelemize aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Başta güvenlik hizmetleri olmak üzere, terörle mücadele olmak üzere, asayiş hizmetlimiz olmak üzere yaptığımız bütün hizmetleri bürokrasiyi en aza indirerek en hızlı ve en verimli şekilde vatandaşımıza sunarak her alanda bir memnuniyet oluşturmaya gayret göstereceğiz. Sinop ilimizde bugüne kadar bu hizmetlerimizin bu anlayışımız doğrultusunda sunulmasına emek veren bütün mesai arkadaşlarımıza başta değerli valimiz olmak üzere bütün ekibimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Ersoy açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Teşkilatımızı hem ilimizde hem ilçelerimizde hepsinde güçlendirmek görevimiz. Ama hepiniz biliyorsunuz. 15 Temmuz gibi ihaneti yaşadık. Ondan sonra da bu birimlerimizde aklını ve beynini başka şeytanlıklara odaklamış, vatanını satan, milletine ihanet eden insanların emirlerine amade kılmış unsurları temizlemek gibi bir sorumluluğu yerine getirdik. Bugün itibariyle ancak sayısal anlamda 15 Temmuz rakamlarına ulaşabildik. Yaptığımız mücadeleler çerçevesinde önceliğimizin hem terörle mücadele bölgesine ve arkasından da büyük şehirlerimizdeki asayiş sorunlarına vermemiz lazımdı. 3. evre de inşallah bundan sonraki alımlarda bu bölgelerimizin çok daha rahat destekleyecek duruma geldik. Bundan sonra daha kolay olacak inşallah.”
Basın açıklamasının ardından Sinop Valisi Köksal Şakalar tarafından, Ersoy’a Sinop’a özgü kotra maketi hediye edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: “Amacımız Türkiye’yi sadece bölgenin değil dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri haline getirmek”

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