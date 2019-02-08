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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Manisa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ersoy: "Bu zor coğrafyada, sınırlarımızın çok önemli bir kısmında hiç devletin kalmadığı bu dönemde başta terörle mücadele olmak üzere hizmetlerimizi her geçen gün daha da iyileştireceğiz"

MANİSA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu zor coğrafyada, sınırlarımızın çok önemli bir kısmında hiç devletin kalmadığı bu dönemde başta terörle mücadele olmak üzere hizmetlerimizi her geçen gün daha da iyileştireceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Manisa'ya gelerek incelemelerde bulunan Ersoy, Valiliği ziyaret etti.

Valilikte gazetecilere açıklama yapan Ersoy, İçişleri Bakanlığınca sunulan başta asayiş ve terörle mücadele olmak üzere tüm hizmetlerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla kenti ziyaret ettiklerini anlattı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla illerde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde her geçen gün hizmetlerimizi daha da iyileştirmeye, hizmet kalitesini daha da yükseltmeye, vatandaş memnuniyetini daha üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için de Bakanlıkta oluşturduğumuz bakan yardımcılarımızın başkanlığında heyetlerle illerimizi ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

Manisa'da verilen hizmetlerde ciddi bir memnuniyetin olduğunu aktaran Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak başta terörle mücadele olmak üzere milletimizin muzdarip olduğu her eksikliği süratle tamamlamaya, daha iyisini yakalamaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, asayiş olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar, trafik terörüne ve uyuşturucuya karşı verdikleri mücadele ile hizmet birimlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik hizmetlerin vatandaşa daha hızlı ulaştırılması için çabaladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Açık Kapı gibi projelerle, Muhtarlar Toplantısı gibi dayanışma ve fikir alışverişlerinde geri dönüşlere değer katan projelerimizi bundan sonra daha da geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah bu zor coğrafyada, sınırlarımızın çok önemli bir kısmında hiç devletin kalmadığı bu dönemde başta terörle mücadele olmak üzere hizmetlerimizi her geçen gün daha da iyileştireceğiz."

Basın açıklamasının ardından Bakan Yardımcısı Ersoy, Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile kaymakamlar ve kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İZDES Manisa ziyaret

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