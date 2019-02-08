İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Manisa'da

MANİSA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu zor coğrafyada, sınırlarımızın çok önemli bir kısmında hiç devletin kalmadığı bu dönemde başta terörle mücadele olmak üzere hizmetlerimizi her geçen gün daha da iyileştireceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Manisa'ya gelerek incelemelerde bulunan Ersoy, Valiliği ziyaret etti.

Valilikte gazetecilere açıklama yapan Ersoy, İçişleri Bakanlığınca sunulan başta asayiş ve terörle mücadele olmak üzere tüm hizmetlerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla kenti ziyaret ettiklerini anlattı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla illerde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde her geçen gün hizmetlerimizi daha da iyileştirmeye, hizmet kalitesini daha da yükseltmeye, vatandaş memnuniyetini daha üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için de Bakanlıkta oluşturduğumuz bakan yardımcılarımızın başkanlığında heyetlerle illerimizi ziyaret ediyoruz." diye konuştu.