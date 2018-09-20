MARDİN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Turizm konusunda ülkemiz 2018 yılında hakikaten çok büyük bir atak yaptı. 2018 yılında büyük rekorlar kırılıyor. Bu rekorların kırılmasına da Mardin'in çok ciddi katkısı var." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, beraberinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Mardin'e gelen İnce, Valiliği ziyaret etti.

Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret eden İnce, Bakanlığın çalışmalarını yerinde görmek için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Mardin'de özellikle son dönemde hem huzur hem de turizm alanında çok iyi gelişmeler yaşandığını belirten İnce, "Turizm konusunda ülkemiz 2018 yılında hakikaten çok büyük bir atak yaptı. 2018 yılında büyük rekorlar kırılıyor. Bu rekorların kırılmasına da Mardin'in çok ciddi katkısı var. Biz Mardin'e gerek yurt içi gerek yurt dışından bütün turistleri davet ediyoruz." diye konuştu.