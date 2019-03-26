İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Kırıkkale'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ve Sulakyurt Kaymakamı Gökhan Dolaş'ı ziyaret etti.

İnce, ilk olarak Vali Sezer'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından 22 yıl önce 3 yıl kaymakamlık görevinde bulunduğu Sulakyurt ilçesine geçen İnce'ye, Kaymakam Dolaş ilçede devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İnce, burada yaptığı açıklamada, kendisi açısından çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

22 yıl önce kaymakamlık yaptığı Sulakyurt'a gelmenin kendisini mutlu ettiğini belirten İnce, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlandım. Aynı zamanda onur ve gurur duyuyorum. İyi ki Sulakyurt'a gelmişim ve burada çalışmışım. Ben de Sulakyurt'un çok güzel hatırası var. Mesleğimizin ilk yıllarını burada geçirdik. Güzel tecrübeler edindik. Sulakyurtlu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimizin ben de çok büyük anlamı var. Sulakyurtlular hakikaten devletine, bayrağına, vatanına ve milletine düşkün insanlardır. Bu açıdan herkesi bağrına basarlar. Biz bunu bildik ve yaşadık. Yıllar sonra burada olmak beni gerçekten mutlu etti."

İnce, İçişleri Bakanlığı olarak çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını da ifade etti.

Her türlü ihtiyaçları karşılamak için hazır olduklarını vurgulayan İnce, bugüne kadar birçok hizmet yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

İnce, daha sonra Bahşili ilçesi girişinde kurulan 15 dönümlük çocuk trafik parkında incelemelerde bulunduktan sonra kentten ayrıldı.

