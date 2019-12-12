İzleme ve Değerlendirme Çalışma Programı (İZDES) kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanları ve beraberindeki uzmanlardan oluşan heyet, Trabzon Valiliği Toplantı Salonunda, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindekilerle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu birlikte basın açıklaması yaptı. İlk olarak söz alan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplantıda projelerin ne aşamada olduğunun yerinde paylaşıldığını belirterek “Bizim tek amacımız tüm kurumlarıyla hizmetin en güzeline layık olan vatandaşlarımıza kamu hizmetini etkin ve verimli şekilde yerine getirme noktasında tüm kurumlarımızla hizmeti yerine getirmek. Bugün burada bu hizmetin standardının ve kalitesinin ve yapılan projelerin ne aşamada olduğunun yerinde paylaşılması adına da sayın bakan yardımcımızla beraber paylaşmış olduk” dedi. İçişleri Bakan yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ise yaptığı konuşmada Türkiye’nin terörle ilgili mücadele yeni evreye girdiğini ifade ederek “Türkiye terörle ilgili mücadelede yeni evreye geçiliyor. Terör örgütü büyük ölçüde psikolojik dağınıklık içerisinde bir çözülme içerisinde artık Türkiye’de barınamaz noktaya geldi ve ilk defa 500’lü rakamlara indi terörist sayısı. Türkiye’nin dağlarında artık terörist barınamaz noktaya geldi. Son yapılan kıran operasyonuyla Türkiye’nin dağlarında terör örgütleri kış üstlenmesine geçemez noktaya geldiler” dedi.

"Bundan sonra geriye dönüş yok"

“Türkiye, terör ve terörizmle yıllardır mücadele içerisindedir ve bu mücadelede çok bedel ödemiştir” diyen Erdil, “ Bundan sonra geriye dönülmesi mümkün değildir. Türkiye; bölgesinde güven ve istikrarı sağlamak için, risk alarak, özgür ve egemen bir irade ile çeşitli alanlarda tedbirler almaktadır. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde artık bölgesinde politika ve strateji belirleyen bir ülke haline gelmiştir. Afrin, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla, güneyimizdeki kara sınır bölgesinde iç güvenliğini tehdit eden unsurların bertaraf edilmesini amaçlayan Türkiye, aynı şekilde deniz suları bölgesindeki tehditleri de ortadan kaldırma amacındadır” diye konuştu.

“Terör örgütünün eylem kapasitesi son iki yılda yarı yarıya azalmıştır”

Terör örgütünün eylem kapasitesi son iki yılda yarı yarıya azaldığını kaydeden Erdil, “Kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Kıran operasyonları devam etmektedir. Terörü bitirme stratejisiyle örgütün gerileme süreci hızla devam ederek, yurt içi PKK üyesi terörist sayısı ilk defa 500’lü rakamlara düşmüştür. Terör örgütünün eylem kapasitesi son iki yılda yarı yarıya azalmıştır. 2016 yılından bugüne kadar ikna çalışmaları sonucu 570 terörist örgütten ayrılırken, operasyonlar sonucu teslim olan PKK/KCK üyesi terörist sayısı bin 104 olmuştur. İçişleri Bakanlığı, bir yandan terörist unsurlarla sahada kararlı ve amansız biçimde bir mücadele yürütürken, diğer yandan sosyal, ekonomik ve idari tedbirlerle vatandaşlarımızın terörden kaynaklı sorunlarını da çözmektedir.Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağlanan huzur ve güven ortamının yatırım, istihdam ve turizme olumlu yansımaları olmaktadır. Terörist sayısı azaldıkça, turist sayısı artmaktadır. 2015 yılı baz alındığında; terörist sayısında yüzde 78,61 azalma, turizmde ise yüzde 141,52 oranında artış meydana gelmiştir” şeklinde konuştu.

