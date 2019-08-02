\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Bakanl\u0131k S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130smail \u00c7atakl\u0131: "2019 Temmuz ay\u0131nda 3\u2019\u00fc b\u00fcy\u00fck, 35\u2019i orta \u00e7apl\u0131 olmak \u00fczere toplam 11 bin 646; \u015fehirlerde bin 409 operasyon yap\u0131ld\u0131."PARTNER\u015eeyda Co\u015fkun'dan bikini \u015fovKargo \u015firketine d\u00fczenlenen bask\u0131nda pompal\u0131 t\u00fcfek ele ge\u00e7irildiManavgat\u2019ta trafik kazas\u0131: 1 yaral\u0131
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