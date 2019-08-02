\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Bakanl\u0131k S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130smail \u00c7atakl\u0131: "\u00d6n\u00fcm\u00fczde Kurban Bayram\u0131 var. Her bayram oldu\u011fu gibi bu bayram da \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak bayram trafik tedbirlerini alaca\u011f\u0131z."PARTNER\u015eeyda Co\u015fkun'dan bikini \u015fovGen\u00e7 kad\u0131n uyu\u015fturucu ticaretinden g\u00f6zalt\u0131ndaKargo \u015firketine d\u00fczenlenen bask\u0131nda pompal\u0131 t\u00fcfek ele ge\u00e7irildi
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