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  4. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı"

05.07.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 168 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, Van-İran sınır hattında, göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

"168'İ TUTUKLANDI, 112'Sİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ"

Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı. (AA)


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