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İçişleri bakanı duyurdu: 8 FETÖ mensubu tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı!

14.07.2024 16:32
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İzmir’de bir tekneye düzenlenen "Kıskaç-21" operasyonunda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8’inin FETÖ mensubu olduğu öğrenildi.

İçişleri bakanı duyurdu: 8 FETÖ mensubu tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı!

İzmir Çeşme Alaçatı Körfezi’nde "ASTERI" isimli tekneye ‘‘Kıskaç-21’’ operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu operasyonda yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan 10 şüphelinin 8’inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu tespit edildi.

Operasyon Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak gerçekleştirildi.

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Uluslararası sularda yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ mensuplarının yakalandığı operasyon hakkında İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu şekilde duyurdu:
"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
fetö İzmir
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