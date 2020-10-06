İçişleri Bakanı: Poliste yapısal bir ırkçılık sorunu yok

Rapora göre poliste 380, orduda bin 64 şüpheli vaka bulunuyor.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman güvenlik birimlerinde aşırı sağ, ırkçılık ya da antisemitizm konularında yapısal bir sorun görmediğini söyledi.

Güvenlik birimlerinde ırkçılık konusunda federal düzlemde hazırlanan ilk raporun sunumunda konuşan Seehofer, güvenlik personelinin yüzde 99'luk çoğunluğunun anayasaya tam sadakat içinde olduğunu kaydetti. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili politikacı, "Ancak kanıtlanmış her vaka, diğer personeli de olumsuz etkilediği için bir utanç kaynağıdır" dedi.

Ocak 2017-Mart 2020 arası dönemi kapsayan raporda federal güvenlik birimlerinde ırkçılıkla bağlantılı olarak 58 şüpheli vaka bulunduğu, eyaletlerin 319 ve Alman ordusunun da bin 64 şüpheli vaka bildiriminde bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Seehofer, kamu görevlilerinin örnek alınan bir konumda olduğuna işaret ederek güvenlik birimlerinde çalışan memurlara ırkçılık konusunda dikkatli olunması ve aşırılıkçı eğilimlere tolerans gösterilmemesi çağrısı yaptı.