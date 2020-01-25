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İçişleri Bakanı Soylu: "15 kişi hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız aranıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 01:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Sivrice merkezli depremde Malatya’da 5, Elazığ’da 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la birlikte Elazığ’da basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Sivrice merkezli depremde Malatya’da 5, Elazığ’da 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la birlikte Elazığ’da basın toplantısı düzenledi. Soylu, Malatya’da depremle karşılaşan bölgelerde şuanda göçük altında kimsenin olmadığını belirterek, "Fakat Elazığ’da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Elazığ’da 405 vatandaşımız yaralanmak suretiyle hastanelere müracaat etmiş veya bizim sağlık ekiplerimiz tarafından hastaneye getirilmiştir. Malatya’da ise 148 vatandaşımız hastanelere sevk edilmişlerdir. Malatya’da 3 ağır yaralımız var, Elazığ’da 2 ağır yaralımız var. Toplam 5 ağır yaralımız mevcut durumda. Olayın duyulduğu 20.55 saatinden itibaren, bir dakika sonra Cumhurbaşkanımıza 6.8 büyüklüğünde deprem olduğunu arz ettik. Bu dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdik. Kıymetli vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Geçmişte çok acı tecrübelerimiz var ve hep beraber bu millet olarak yaşadık. En yakın zamanlarda yaşadığımız 1999 yılında İstanbul depremi; Yalova dahil yaşanan deprem. Maalesef orada büyük bir acziyeti hep beraber gördük, yaşadık. Bu bize büyük bir ders oldu. Ve ondan sonra Türkiye bu konuda büyük ve önemli adımlar attı. Sadece kendi ülkesine değil dünyaya da elini uzatan ülke haline geldi. Van, Bingöl, Simav depremini yaşadık. Allah’a hamd olsun vatandaşlarımızın yarasını en hızlı şekilde sardık. Deprem olduktan 40 dakika içerisinde havada iki tane İHA’mız, bir tane de insanlı keşif uçağımız sadece Elazığ’da. Ankara’daki merkezimize görüntüleri aktardılar. Büyük bir irtibat sağlamaya çalıştık. Hemen Türkiye Acil Müdahale Planı’ndaki buraya sevk edilecek arama kurtarma birliklerimizin tamamı hayata geçti. Toplam 616 arama kurtarma biriminin bir bölümü vardı, bir bölümü de varmak üzere. Şu anda da İstanbul’dan bir yolcu uçağı arama kurtarma birliği hareket halinde. Bir nakliye uçağı da çeşitli araç ve gereçlerin getirilmesi için hareket halinde" dedi.

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