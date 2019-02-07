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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 1'İ AĞIR 4 KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI(2)(aktüel görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 03:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da istanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte açıklamalarda bulundu. Soylu enkazdan 1'i ağır 4 kişinin daha çıkarıldığını belirtti.

Kartal'da çökenbinanın enkazından biri ağır 4 kişinin daha kurtarıldığını bildirdi. Çalışmaların sürdüğü bölgede gazetecilere açıklama yapan Soylu, 5 ayrı noktada çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Soylu, "En sonverilen bilgi 8 yaralı 2 vefattı. Şimdi bir dört kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enson 9 yaşındaki Mahmut Tayyip çıkarıldı. Yaşlı hanım teyzelerimiz bir de Ali amcamız çıkartıldı. Toplam 4 kişi. Birisinin durumu ağır ama diğerleri inşallah bir ağır durumla karşı karşıya değil" dedi.

Soylu, "Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sayın Valimiz, AFAD Başkanımız, teknik arkadaşlarla hem yandaki binanın bodrumuna hem de zemin katına baktılar. Çalışmanın başındayız. Sizinle paylaştığımız bilgilerin tamamını aileler ve yakınlarıyla da paylaştık. Dönem dönem de kendileriyle bilgi paylaşımı yapılıyor. Sayın valimiz de sabaha kadar bilgilendirmeye devam edecek. Biz de buradayız. İnşallah umudumuz, buradan göçük altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmaktır. Hem arkadaşlarımızın çalışmalarına dua edelim hem de enkaz altındakilerin kurtulmalarına dua edelim. Diğer tespitler yapılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kendi çalışmalarını, Çevre Şehircilik Bakanlığımız kendi çalışmalarını yapıyor. Arkadaşlarımız şu anda göçüğün altında büyük bir gayretle çalışıyor." dedi. Bakan Soylu, "Haber alınamayan kaç kişi var?" şeklindeki soru üzerine ise, "Şu an bizim elimizde tespitler var. Müsaade ederseniz bu rakamları tam net bir tabloya ulaştıktan sonra verelim. Çünkü bu konularda vereceğimiz bir rakam bizi kendi adımıza bir spekülasyona iter. Onun için izniniz olarsa bizim elimizde rakamlar var. Bu rakamlarla ilgili Sayın Valimiz açıkladı. Hanede 40 kişi oturuyor toplam. Misafirler de var. Misafirlerle ilgili ulaştıklarımız var, ulaşamadıklarımız var. Onun için vereceğimiz bir rakam farklı sonuca yol açar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak bilgi aldığını dile getiren Soylu, "5 dakika önce de kendilerine bilgi arz ettik son durumla alakalı. Bu konuda elimizde ne bilgi varsa açık bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz ama takdir edersiniz bunlar acı olaylar, söylediğimiz sözün telafisi sonradan mümkün olmaz. O yüzden mümkün olduğunca en net bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Soylu, en son kurtarılan çocuğun sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda durumu iyi, kendisiyle çokça konuşuldu. Bir ayağının üzerinde enkaz vardı.Allah'a çok şükür kurtarıldı" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Bakan Soylu'nun açıklaması
-Vali Yerlikaya'nın konuşması
-Detaylar

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