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İçişleri Bakanı Soylu: "2017'de Ankara'da günde 30 hırsızlık oluyordu, şimdi 10 hırsızlık oluyor. Bunda bekçilerimizin de büyük rolü var."

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "2017'de Ankara'da günde 30 hırsızlık oluyordu, şimdi 10 hırsızlık oluyor. Bunda bekçilerimizin de büyük rolü var."


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