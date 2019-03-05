İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son 30 yılın terör örgütüne en az katılımın olduğu yıl oldu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2018 yılı, son 30 yılın terör örgütüne en az katılımın olduğu yıl oldu. Öyle formül geliştirdik ki, son 2 yılda 350’si ikna ile geldi. 800’ü teslim oldu” dedi. İzmir’in ilçelerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tire ve Ödemiş’in ardından Kiraz’da seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Kiraz Belediye Başkanı ve Adayı Saliha Özçınar da hazır bulundu. HDP ile CHP’nin her yerde beraber olduğunu belirten Bakan Soylu, “Biz bunları Doğu ve Güneydoğu’da zor söktük. PKK’yı İzmir Büyükşehir Belediyesine bulaştıracak mısınız? CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi kolunu terör örgütüne kaptırmıştır. Hadi birisi ‘kaptırmadım’ desin. İYİ Parti’nin Büyükşehir’de adayı yok. Kiraz’da var. Birbirlerine paylaşmışlar. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Kime yapıyorlar? PKK’ya al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. 2018 yılı, son 30 yılın terör örgütüne en az katılımın olduğu yıl oldu. Öyle formül geliştirdik ki; alttan giriyoruz, üstten giriyoruz. Terör örgütünün içerisinden sökülüp Türkiye’ye geliyorlar. Bin tane PKK’ya katılanın ailesine polislerimiz gittiler ‘ikna edin adalete teslim olsun’ dediler. Son 2 yılda 350’si ikna ile geldi. Toplam 800 kişi teslim oldu” diye konuştu.

“Hedef 35 bin saat”

Türkiye’nin terörle mücadele operasyonları hakkında da konuşan Bakan Soylu, “Hiç merak etmeyin. Türkiye eski Türkiye değil. Bir taraftan insan savar araçlarımız var. İsrail’e yalvarıyorduk ‘ne olur bize gönderin’ diye. Şimdi mühendislerimiz göbeğine ay yıldızlı damgayı yapıştırıyorlar. 2017’de 17 bin saat uçtular. 2018’de 21 bin saat uçtular. 2019 planında yurt içinde 35 bin saat uçacaklar kimseyi kıpırdatmayacaklar. İnsansız hava araçlarına öyle bir yazılım yapıyoruz ki inşallah mayıs ayının ortası veya sonuna doğru, dağlarda teröristler kafalarını çıkaramayacak” ifadelerini kullandı. “Neler gördü bu millet”

Türk milletinin yıllardır mücadele ettiğini söyleyen Bakan Soylu, “Üzerimize geliyorlar. Milletimizin, ülkemizin üzerine geliyorlar. Güçlü, bağımsız, zengin bir ülke olmamızı istemiyorlar. Çok sıkıntı çekti bu millet. Darbeler gördü, terör, anarşizm, ekonomik saldırılar, kutsallarımıza el uzatmalar, birbirimize düşürmeler Neler gördü bu millet. Az buçuk belimizi doğrultmaya kalksak hemen tıkamaya çalıştılar. Bu ülkede başbakan, bakanlar astılar. ‘Oy, sandık, iktidara gelirsiniz ama muktedir biziz’ dediler. Yapmadıkları kalmadı. Bu asil millete bir gün olsun rahat yüzü göstermemek için ellerinden geleni yaptılar. Bizi yıllardır tehdit edip ‘iktidar olabilirsin ama muktedir olamazsınız’ diyenlere karşı bizi iktidar ve muktedir yaptınız. Şükranlarımızı sunmaya geldik” diye konuştu.