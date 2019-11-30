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İçişleri Bakanı Soylu: “2019 yılında 25 bin 149 bylock kullanan ID daha tespit edildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 yılında Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir" dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından Ankara’daki bir otelde ’Genel Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 yılında Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından Ankara’daki bir otelde ’Genel Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. KOM’un tüm yöneticilerinin iştirak ettiği toplantıya, Bakanı Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile birlikte 81 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürleri katıldı.
Bakan Soylu,15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında hem Türkiye için, hem de bu ülkeye bel bağlayan mazlum milletler için yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek "15 Temmuz, pek çok konuda olduğu gibi aynı zamanda Türkiye’nin güvenlik miladıdır. Türkiye, 15 Temmuz’u bir şok dalgası değil, bir milat olarak gördü ve geleceğe yönelik yeni güvenlik perspektifleri ortaya koydu" diye konuştu
Yeni Bylock kullanıcıları tespit edildi
Daha sonra KOM ekiplerinin FETÖ’yle mücadelesini anlatan Bakan Soylu, 2019 yılında yeni Bylock kullanıcıları tespit edildiğini bilgisini vererek, “KOM birimlerimizce 2019 yılında FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 9 bin 910 olayda 22 bin şüpheliye işlem yapılmış ve bu kişilerin 3 bin 179’u tutuklanmıştır. Yine FETÖ ile mücadelede gerçekleştirilen 13 sınav operasyonunda, 3 bin 479 şüpheliye işlem yapılmış ve kamu kurumlarına usulsüz sınavlarla giriş yapmış örgüt mensuplarının görevlerine son verilmesi sağlanmıştır. Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir. Yine bu çalışmalar kapsamında, Bylock kullanıcısı olmayan ancak Bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisakı olan, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır. İşlem yapılan Bylock kullanıcılarının oranı bugün itibariyle yüzde 84’e ulaşmıştır. Örgütle mücadele kapsamındaki teknik takip çalışmalarımızda ise 2017 yılına oranla yüzde 277’lik bir artış olduğu görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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