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İçişleri Bakanı Soylu: “329 bin Suriyeli ülkelerine geri döndü”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558’i geri gönderilmiştir.

İçişleri Bakanı Soylu: “329 bin Suriyeli ülkelerine geri döndü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558’i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Bayrampaşa’da ki mahallenin muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlara hitap eden Bakan Soylu, “Yaklaşık bir buçuk yılda bizim İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşa verdiğimiz hizmetten dolayı istediğimiz 2 bin 185 belge vardı. Vatandaştan belge istiyorduk. Bunu bir buçuk yıl içinde bin 46 belgeye düşürdük. Şu anda 96 belgenin daha sadeleştirmesini yapıyoruz. Yani bir taraftan da bürokrasiyi azaltmaya gayret gösteriyoruz. Birçok bakanlıkla beraber vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak entegrasyon sağlıyoruz” dedi.

“Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir geri gönderme söz konusu değildir”
İstanbul’da düzensiz ve kaçak göçmen bulundurulmaması ile ilgili Soylu, “İstanbul içerisinde düzensiz göçmen ve kaçak göçmen bulundurmayız. İstanbul yaşantısını, asayişi ve güveni en üst noktada temin edebilecek bir adımı atacağız. İstanbul’da bulunan 40 binin üzerinde düzensiz göçmenin kendi ülkelerine iade edileceğini burada tekrar söylemek isterim. Bu yıl tüm Türkiye’de 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş. Bunların 20 bin 558’i geri gönderilmiştir. Bu büyük bir rakamdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir geri gönderme söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

“Onların oraya dönmesine yönelik geniş bir tarih belirledik, bu da bir politika”
Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Suriyeli kardeşlerimizden 329 bini Fırat Kalkanı bölgesi ve Zeytindalı Harekatı bölgesine geri dönmüştür. Orada huzuru tesis ettikçe bu sayının da artacağını ifade etmek istiyorum. Şimdi kamuoyunda özellikle bu konunun tezviratını yapanlara bir şey söylemek istiyorum. Bunlar madem bayrama gidiyorlar, niye orada kalmıyorlar. Bakınız bu tezviratı sürekli olarak yapıyorlar. Bu rakam aralığını hükümetin bir kararı olarak, İçişleri Bakanlığın da bu konuda hükümetin uyguladığı bir politika olarak devam ettiriyoruz. Neden o bölgelerde huzur varsa oraya mümkün olduğunca gidebilsinler ve oradaki huzuru görebilsinler diye eskiden bayramda belirli günler açılırdı. Şimdi ise onların oraya dönmesine yönelik geniş bir tarih belirledik. Bu da bir politika. Gitsinler görsünler, kalmak isterlerse kalsınlar” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: “329 bin Suriyeli ülkelerine geri döndü”

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