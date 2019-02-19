İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı” için Türkiye’ye gelen Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüme Çırağan Sarayı’nda basına kapalı şekilde gerçekleşti.
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