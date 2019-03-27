İçişleri Bakanı Soylu: “AB romantik bir projeye dönmek üzere”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AB projesi kendi adına ciddi bir sıkıntıya giriyor. İngiltere’nin Almanya ve Fransa ile olan rekabetinden dolayı, bu proje romantik bir projeye dönmek üzere” dedi İçişleri Bakanı Soylu, Hüseyin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte yemek sırasına giren Soylu, tabldot yemek aldı. Yurt öğrencileriyle birlikte yemek yenildi. Yemeğin sonunda yemek duası okundu. Öğrencilere hitap eden Soylu, “Çift kutuplu bir dünyadan çok kutuplu dünyaya yol alınıyor. Dünyada bugün tam bir yönsüzlük var. Kimin egemen olacağının netleşmediği, herkesin birbirini kolladığı bir dönemdeyiz. Batı ile aramızda 400 yıldır makas açıldı. Biz ne zaman yükselmek istesek bir şekilde önümüz kesildi. Bu küresel tahakkümler Türkiye’de egemen olmak istediler. Etnik köken üzerinden fay hatlarımızla oynadılar. Bizi içine dönen dışa kapanık bir ülke konumuna getirmeye çalıştılar. Türkiye kendi aracını yapmaya çalıştı, Türkiye kendi uçağını yapmaya çalıştı müsaade etmediler” dedi.

“Avrupa romantik projeye dönmekte”

1990 ile 2000 arasında Avrupa’nın olağan üstü derecede cezbedici olduğunu söyleyen Soylu, “Düşünsenize başka ülkeler var ama sınır yok. Başka ülkeler var ama aynı para birimini kullanıyorlar. Dönüp şimdi bakıyoruz AB projesi kendi adına ciddi bir sıkıntıya giriyor. İngiltere’nin Almanya ve Fransa ile olan rekabetinden dolayı, bu proje romantik bir projeye dönmek üzere. Şimdi o yükselen değerler esas itibariyle yatay vaziyette giden bir anlayışa yerini terk etmiş durumda” diye konuştu.

“400 yıllık makas daralıyor”

400 yıldır açılan bu mesafeyi ilk kez daraltan bir sürece girildiği yorumunda bulunan Soylu, “Bu coğrafyanın en büyük ihtiyacı şudur; bizim doğal yerleşkemiz bize tarihin emanet ettiği yolun üzerindedir. Doğu ile batı, Anadolusuz doğu-batı olmaktan çıkar. Biz batı ve doğu medeniyetine elimizi uzatabilecek kabiliyetteyiz. Bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi tam anlamıyla İpek yolunun kalbinde bulunmamızdır” ifadelerini kullandı.

“Coğrafyanın en büyük eğitim merkezi olacağız”

Soylu, “Batı ekonomik olarak doğu ile mücadele edecek. Türkiye şu anda 4 önemli hattın ana geçiş kaynağı. 2050 yılı projeksiyonlara bakıldığından Almanya doğal gazının yüzde 85 ya da 90’ını ithal edecek. Coğrafyaya bakalım bizden daha güvenli bir ülke göremeyeceksiniz. Batıdan genç nüfus olarak üstünüz. Türkiye’yi gezen bir arkadaşınız olarak 15 yıl içerisinde coğrafyamızın en büyük eğitim merkezi olacağız” şeklinde konuştu.