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İçişleri Bakanı Soylu: “AB romantik bir projeye dönmek üzere”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 21:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AB projesi kendi adına ciddi bir sıkıntıya giriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AB projesi kendi adına ciddi bir sıkıntıya giriyor. İngiltere’nin Almanya ve Fransa ile olan rekabetinden dolayı, bu proje romantik bir projeye dönmek üzere” dedi
İçişleri Bakanı Soylu, Hüseyin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte yemek sırasına giren Soylu, tabldot yemek aldı. Yurt öğrencileriyle birlikte yemek yenildi. Yemeğin sonunda yemek duası okundu. Öğrencilere hitap eden Soylu, “Çift kutuplu bir dünyadan çok kutuplu dünyaya yol alınıyor. Dünyada bugün tam bir yönsüzlük var. Kimin egemen olacağının netleşmediği, herkesin birbirini kolladığı bir dönemdeyiz. Batı ile aramızda 400 yıldır makas açıldı. Biz ne zaman yükselmek istesek bir şekilde önümüz kesildi. Bu küresel tahakkümler Türkiye’de egemen olmak istediler. Etnik köken üzerinden fay hatlarımızla oynadılar. Bizi içine dönen dışa kapanık bir ülke konumuna getirmeye çalıştılar. Türkiye kendi aracını yapmaya çalıştı, Türkiye kendi uçağını yapmaya çalıştı müsaade etmediler” dedi.

“Avrupa romantik projeye dönmekte”
1990 ile 2000 arasında Avrupa’nın olağan üstü derecede cezbedici olduğunu söyleyen Soylu, “Düşünsenize başka ülkeler var ama sınır yok. Başka ülkeler var ama aynı para birimini kullanıyorlar. Dönüp şimdi bakıyoruz AB projesi kendi adına ciddi bir sıkıntıya giriyor. İngiltere’nin Almanya ve Fransa ile olan rekabetinden dolayı, bu proje romantik bir projeye dönmek üzere. Şimdi o yükselen değerler esas itibariyle yatay vaziyette giden bir anlayışa yerini terk etmiş durumda” diye konuştu.

“400 yıllık makas daralıyor”
400 yıldır açılan bu mesafeyi ilk kez daraltan bir sürece girildiği yorumunda bulunan Soylu, “Bu coğrafyanın en büyük ihtiyacı şudur; bizim doğal yerleşkemiz bize tarihin emanet ettiği yolun üzerindedir. Doğu ile batı, Anadolusuz doğu-batı olmaktan çıkar. Biz batı ve doğu medeniyetine elimizi uzatabilecek kabiliyetteyiz. Bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi tam anlamıyla İpek yolunun kalbinde bulunmamızdır” ifadelerini kullandı.

“Coğrafyanın en büyük eğitim merkezi olacağız”
Soylu, “Batı ekonomik olarak doğu ile mücadele edecek. Türkiye şu anda 4 önemli hattın ana geçiş kaynağı. 2050 yılı projeksiyonlara bakıldığından Almanya doğal gazının yüzde 85 ya da 90’ını ithal edecek. Coğrafyaya bakalım bizden daha güvenli bir ülke göremeyeceksiniz. Batıdan genç nüfus olarak üstünüz. Türkiye’yi gezen bir arkadaşınız olarak 15 yıl içerisinde coğrafyamızın en büyük eğitim merkezi olacağız” şeklinde konuştu.

“Dindar-laik sorunu çözülmüştür”
“Türkiye dindar-laik problemini çözmüştür” diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
“İlk önce ezanı yasaklamışlardı, 28 Şubat’ta neler yaptılar. Herkes istediği gibi özgürce kendi hayatını devam ettirsin. Yaşayıp yaşamaması kendisine ait. Doğu ve Güneydoğu’da devrim yaşandı ve bölgeler arası gelişmişlik farkı kalmadı.”

“Türkiye’de herkes kendini rahat ifade ediyor”
Eskiden ülkede insanların Kürt’üm demeye korktuğunu söyleyen Soylu, “Kimse bana maval okumasın. Şimdi herkes rahatça Kürdüm diyor, kimse de bir şey demiyor. Bugün herkes rahatlıkla aleviyim diyor ve herkes birbirine rahatlıkla bakıyor. Bugün Türkiye’de herkes kendisini rahat bir şekilde ifade ediyor. Şimdilerde sadece kutsalımıza laf edenler rahat bir şekilde laf edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Terör ile mücadelede başka bir yerdeyiz”
Bakan Soylu, terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin ise, “100’e yakın ülkeye terör ile mücadele yöntemlerini öğretiyor. Bu konuda başka bir yerdeyiz. KCK’nın PKK’nın yürütme konseyi üyesi tık diye gitti. Bu kadar açık ve net” diye konuştu.

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