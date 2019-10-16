İçişleri Bakanı Soylu: "(ABD’in yaptırım kararı) İlk yaptırım kararından sonra mal değişimimde herhangi bir değişim yoktur."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu: "(ABD\u2019in yapt\u0131r\u0131m karar\u0131) \u0130lk yapt\u0131r\u0131m karar\u0131ndan sonra mal de\u011fi\u015fimimde herhangi bir de\u011fi\u015fim yoktur."PARTNER M\u00fcge Anl\u0131'da \u015foke eden ger\u00e7ek! \u0130ki k\u0131z karde\u015fle de birlikte olup...1 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc Afganlar\u0131n kavgas\u0131nda 8 ki\u015fi serbest kald\u0131\u00c7anakkale\u2019de uyu\u015fturucu operasyonu: 1 tutuklama
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