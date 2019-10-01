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İçişleri Bakanı Soylu: "Adana’da polislere saldırı yapanları Eskişehir’de yakaladılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 21:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlere yönelik operasyona ilişkin, "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlere yönelik operasyona ilişkin, "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana’da polislere saldırı yapanları Eskişehir’de yakaladılar” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM resepsiyonundan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, Adana’da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li teröristin Eskişehir’de etkisiz hale getirildiğini belirterek, “İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana’daki polislere saldırı yapanları Eskişehir’de yakalandılar. Arkadaşlarımız hücre evini tespit ettiler. ‘Teslim ol’ çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılınca bir polis memuru parmağından yaralandı, bir polis memuru da boğazının yanından yaralandı. İki şahıs da ölü ele geçirildi” diye konuştu.

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