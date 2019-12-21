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İçişleri Bakanı Soylu, AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da AFAD Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) ikincisi düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgili kurumların yöneticileri iştirak etti.

Toplantı, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıda, İstanbul'un afete hazırlığı kapsamında ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarla sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı öğrenildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz'ın sunumunun ardından çözüm ortaklarının oluşturduğu Yangın Çalışma Grubu, Barınma Çalışma Grubu, Beslenme Çalışma Grubu ve Hasar Tespit Çalışma Grubu temsilcileri de sunum yapacak.

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AFAD Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istanbul

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