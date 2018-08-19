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İçişleri Bakanı Soylu Afyonkarahisar'da trafik denetimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 02:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yol uygulamasına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yol uygulamasına katıldı.

Kente, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birlikte helikopterle gelen Bakan Soylu, Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Vekili Gürsel Yıldız ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Soylu, kendisini karşılayanlar arasında yer alan vatandaşlardan Burak ve Serap Aydın çiftinin kızı İpek'le yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler ve kırımızı düdük hediye etti.

Trafik uygulaması kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bir süre sohbet eden ve bayramlaşan Soylu, çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yarımcısı Ahmet Özer, "Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim" projesi hakkında Bakan Soylu'ya bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Soylu Trafik denetimi

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