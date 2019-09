İçişleri Bakanı Soylu, akademisyenlerle buluştu

Soylu, soğuk savaş sırasında ideolojik veya stratejik nedenlerle mültecilere kapılarını açmayı kabul eden ülkelerin, Avrupa dışı ülkelerden gelen ve sayıları giderek artan mültecilerin, ülke ekonomilerini ve siyasal düzenlerini olumsuz etkileyeceği endişesini öne sürmeye başladığını aktardı.

Avrupa'daki birçok devletin mülteci politikalarında revizyona gittiğini, kabul süreçlerini yavaşlattığını, sınır denetimi ve geri gönderme mekanizmalarının geliştirilmesine ağırlık verdiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Örneğin, 2018 yılında 28 Avrupa Birliği ülkesine yapılan 646 bin iltica başvurusunun sadece 333 binine olumlu cevap verildi. Burada da mülteci doğrudan statüsü yerine ikincil koruma veya insancıl koruma adı altında koruma hakları tanındı. Koruma sağlanan bu 333 bin kişinin ise sadece 163 bin 790'ına mültecilik statüsü verildi. Dolayısıyla da tarihsel olarak bakıldığı zaman Avrupa'nın göç konusunda liberal sığınma politikalarından kısıtlayıcı politikalara doğru kaydığı açıkça görülmektedir. 268 bin bizim 2018'de yakaladığımız kaçak göçmen sayısı. Şimdi de bu rakam 254 bin civarında. Biz bunların her biriyle uğraşıyoruz. Her birinin biyometrik verilerini alıyoruz, kaydediyoruz, her birinin geri dönüp dönmemesi ve nereye döndüreceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunun da bütçelerini kendimiz temin etmeye çalışıyoruz. Biz bu kadar yoğun bir baskıyla karşı karşıya kalırken, Yunanistan'a geçen, geçen yılın yüzde 6 daha azı hem karadan hem denizden. Demek ki geçen yılki mücadele kapasitesinin üstü bir kapasiteyle uğraşıyoruz."