İçişleri Bakanı Soylu: 'Amerika Aymazca Terör Örgütlerini Destekliyor'

Bölge gezisi kapsamında Batman’ a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, askerlerle kahvaltı yaptı. Soylu, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, PKK’nın tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Belediyelere kayyum atanmasına dikkat çeken Soylu, "Terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Bir taraftan finansal kaynaklarını kestik, bir taraftan belediyelerden hem insan kaynağı temin ediyordu, hem para hem de lojistik temin ediyordu, onu kestik" dedi.
Türkiye’deki PKK’lı sayısının 750’ye kadar düştüğünü ifade eden Soylu, ”Bütün dünyaya, kim arkalarında olursa olsun ister Amerika ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğini hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli nişanesi olacaktır. Merak etmeyin, bu meselede sonuç bizim, hüsran ise terör örgütlerinindir. Çok iş yapıldı. Afrin'den Cerablus, Azez'e kadar, Kato'dan Gabar, Cudi, Pülümür, Kutuderesi, Tendürek, Ağrı'ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor" şeklinde konuştu.
Soylu, sınır ötesinde yapılan operasyonlara değinirken, Amerika’nın Suriye’de YPG ve SDG’ye yaptığı yardımlara da dikkat çekti. Amerika’nın terör örgütlerine aymazca yardım ettiğini savunan Soylu, şöyle konuştu;” Siz ve sizin arkadaşlarınız üst bölgeleri kuruyor. Sınırımıza sızmak, ülkemize gelmek isteyenlere aslında öncü bir karşılama yapıyoruz. Avrupa'da ve dünyada desteklendikleri yerlerde de takip ediyoruz. Tabi Amerika aymaz bir şekilde terör örgütlerini destekliyor. PYD, PKK'ya lojistik, mühimmat, tır, bilgi, teknoloji gibi elinden geldiğince yığmaya çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ama bunu da yenmenin, Amerika'nın beraber iş birliği yaptığı PYD ve PKK'ya bu acıyı vermek elbette ki bizim işimizin onurunun daha yükselmesidir. Bunu sağlayacağız, kimseye boyun eğecek değiliz. Burada arkadaşlarımız şehit oldu, güya Amerikan büyükelçiliği bir taziye mesajı yayınladı. Biz buna timsah gözyaşları deriz. Hiçbir şekilde buna inanmayız, samimi ve doğru bulmayız. Bir taraftan füzeleri göndereceksiniz, diğer taraftan antitankları, mayınları göndereceksiniz, en kapsamlı silahları göndereceksiniz ondan sonra da bir taziye mesajı yayınlayacaksınız. Timsahın gözyaşlarıdır bunlar, inanmayız ve itibar etmeyiz. Arkadaşlar biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Acırsak acınacak duruma düşeriz."
Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!
Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!
Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!
İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!
ABD'li manken Kelsey Quayle vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz
Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum