İçişleri Bakanı Soylu: 'Amerika Aymazca Terör Örgütlerini Destekliyor'

Bölge gezisi kapsamında Batman’ a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, askerlerle kahvaltı yaptı. Soylu, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, PKK’nın tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Belediyelere kayyum atanmasına dikkat çeken Soylu, "Terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Bir taraftan finansal kaynaklarını kestik, bir taraftan belediyelerden hem insan kaynağı temin ediyordu, hem para hem de lojistik temin ediyordu, onu kestik" dedi.

Türkiye’deki PKK’lı sayısının 750’ye kadar düştüğünü ifade eden Soylu, ”Bütün dünyaya, kim arkalarında olursa olsun ister Amerika ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğini hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli nişanesi olacaktır. Merak etmeyin, bu meselede sonuç bizim, hüsran ise terör örgütlerinindir. Çok iş yapıldı. Afrin'den Cerablus, Azez'e kadar, Kato'dan Gabar, Cudi, Pülümür, Kutuderesi, Tendürek, Ağrı'ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor" şeklinde konuştu.